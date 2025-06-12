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عناوين الصحف ليوم الخميس 12 حزيران 2025

12
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الأخبار: معركة على قانون الإنتخاب: مقترحات لـ "الحرتقة" والضغط والإبتزار
لا حديث عن سلاح المقاومة وسؤال عن قانوني الفجوة المالية وهيكلة المصارق
لودريان: هناك من يفتعل مشكلة لإلغاء الـ "يونيفيل"
مفاوضات "النووي الإيراني": ايام حاسمة

 

 

 

 

النهار: لودريان والدعم الفرنسي "وفق المعادلة الدولية" التعيينات المالية متعثّرة ووزير العدل لن يستقيل

 

 

 

 


اللواء: احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع «اليونيفيل»: موقف واحد مع الجيش في الجنوب
لودريان يتحدث عن فرصة وبحذر من الإبطاء بتسليم السلاح.. وتوقيف وزير الإقتصاد السابق يطرح انتقائية القضاء

 

 

 


البناء: المنطقة تعيش قلق الحرب بعد قرار إخلاء قواعد وسفارات أميركية في المنطقة | تهديد القيادة الأميركية الوسطى بخيار الحرب مع إيران أطلق تداعيات تصعيدية | المأزق الأميركي الإسرائيلي في مواجهة الأوضاع الداخلية يدفع بخيار الحرب

 

 

 


الجمهورية: النووي يغلي: إتفاق أو إفتراق؟
هيكل: إسرائيل تعيق إنتشار الجيش

 

 

 


الديار: سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية «مكلفة»
لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط
توقيف أمين سلام: القضاء يضرب في لحظة حرجة

 

 

 


?l'orient le jour: Un vent mauvais se lèverait-il (déjà) sur les législatives de 2026 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نخرج موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب «خطر» محتمل

 

 

 

الأنباء الكويتية: زيادة في المداخيل برسوم جمركية وضرائب على الأملاك البحرية والنهرية
معلومات لـ «الأنباء»: ضغوط لتأجيل إقراض لبنان لحين تسليم السلاح

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