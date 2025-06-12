عناوين الصحف ليوم الخميس 12 حزيران 2025

الأخبار: معركة على قانون الإنتخاب: مقترحات لـ "الحرتقة" والضغط والإبتزار
لا حديث عن سلاح المقاومة وسؤال عن قانوني الفجوة المالية وهيكلة المصارق
لودريان: هناك من يفتعل مشكلة لإلغاء الـ "يونيفيل"
مفاوضات "النووي الإيراني": ايام حاسمة
النهار: لودريان والدعم الفرنسي "وفق المعادلة الدولية" التعيينات المالية متعثّرة ووزير العدل لن يستقيل
اللواء: احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع «اليونيفيل»: موقف واحد مع الجيش في الجنوب
لودريان يتحدث عن فرصة وبحذر من الإبطاء بتسليم السلاح.. وتوقيف وزير الإقتصاد السابق يطرح انتقائية القضاء
البناء: المنطقة تعيش قلق الحرب بعد قرار إخلاء قواعد وسفارات أميركية في المنطقة | تهديد القيادة الأميركية الوسطى بخيار الحرب مع إيران أطلق تداعيات تصعيدية | المأزق الأميركي الإسرائيلي في مواجهة الأوضاع الداخلية يدفع بخيار الحرب
الجمهورية: النووي يغلي: إتفاق أو إفتراق؟
هيكل: إسرائيل تعيق إنتشار الجيش
الديار: سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية «مكلفة»
لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط
توقيف أمين سلام: القضاء يضرب في لحظة حرجة
?l'orient le jour: Un vent mauvais se lèverait-il (déjà) sur les législatives de 2026
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نخرج موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب «خطر» محتمل
الأنباء الكويتية: زيادة في المداخيل برسوم جمركية وضرائب على الأملاك البحرية والنهرية
معلومات لـ «الأنباء»: ضغوط لتأجيل إقراض لبنان لحين تسليم السلاح