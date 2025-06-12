عناوين الصحف ليوم الخميس 12 حزيران 2025

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الأخبار: معركة على قانون الإنتخاب: مقترحات لـ "الحرتقة" والضغط والإبتزار

لا حديث عن سلاح المقاومة وسؤال عن قانوني الفجوة المالية وهيكلة المصارق

لودريان: هناك من يفتعل مشكلة لإلغاء الـ "يونيفيل"

مفاوضات "النووي الإيراني": ايام حاسمة

النهار: لودريان والدعم الفرنسي "وفق المعادلة الدولية" التعيينات المالية متعثّرة ووزير العدل لن يستقيل



اللواء: احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع «اليونيفيل»: موقف واحد مع الجيش في الجنوب

لودريان يتحدث عن فرصة وبحذر من الإبطاء بتسليم السلاح.. وتوقيف وزير الإقتصاد السابق يطرح انتقائية القضاء



البناء: المنطقة تعيش قلق الحرب بعد قرار إخلاء قواعد وسفارات أميركية في المنطقة | تهديد القيادة الأميركية الوسطى بخيار الحرب مع إيران أطلق تداعيات تصعيدية | المأزق الأميركي الإسرائيلي في مواجهة الأوضاع الداخلية يدفع بخيار الحرب



الجمهورية: النووي يغلي: إتفاق أو إفتراق؟

هيكل: إسرائيل تعيق إنتشار الجيش



الديار: سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية «مكلفة»

لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط

توقيف أمين سلام: القضاء يضرب في لحظة حرجة



?l'orient le jour: Un vent mauvais se lèverait-il (déjà) sur les législatives de 2026



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نخرج موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب «خطر» محتمل

الأنباء الكويتية: زيادة في المداخيل برسوم جمركية وضرائب على الأملاك البحرية والنهرية

معلومات لـ «الأنباء»: ضغوط لتأجيل إقراض لبنان لحين تسليم السلاح