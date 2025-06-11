قوى الامن: توقيف اشخاص يديرون شبكات دعارة ويخطفون فتيات يعملنَ مع شبكات اخرى لابتزازهم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما جرائم الإتجار بالأشخاص، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط مشبوه يقوم به مجهولون في تسهيل الدعارة، يتضمّن خطف فتيات يعملن في هذا المجال وفرض خوة على من يديرهن مقابل إطلاق سراحهن، وذلك تحت التهديد بالسلاح. وقد تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخبر، وأرفقته بفيديو لشخص يُشهِر سلاحًا حربيًّا مهددًا من يعترض طريقه، معلنًا عزمه على خطف الفتيات أو إطلاق النار عليهن في حال عدم الرضوخ له. كما جرى تداول مقاطع فيديو أخرى بصوته يؤكد فيها تورّطه في عمليات خطف الفتيات وإطلاق نار، على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدّرات.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هوياتهم، وهم كل من:

ج. ا. (مواليد عام 1989، لبناني) مطلوب بموجب مذكرات عدلية ومن اصحاب السوابق

خ. ط. (مواليد عام 1995، سورية) ملقبة بـ "لين"

ر. ش. (مواليد عام 1993، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم تسهيل وممارسة الدعارة

ع. س. (مواليد عام 1990، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم تسهيل وممارسة الدعارة وإطلاق نار

ع. ح. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)



بتواريخ 23 و26 و27-5-2025، وبعد مراقبة دقيقة، نفّذت دوريات شعبة المعلومات عمليات أمنية أسفرت عن توقيف جميع المتورطين. ففي محلة زوق مصبح، نُفّذ كمين محكم أسفر عن توقيف المشتبه به الأول والموقوفة الثانية، حيث تم ضبط سلاح حربي من نوع "كلاشنكوف" مع /3/ مماشط و/58/ طلقة، إضافة إلى /13/ مظروفًا فارغًا، كمية من المخدرات، مسدس حربي مع ممشطين وهوية سورية مزوّرة . وفي الصفرا، أُلقي القبض على المشتبه به الثالث، وضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطين و/12/ طلقة، ومبلغ مالي. كما تم توقيف المشتبه بهما الرابع والخامس في محلتي جونية والجديدة .

بالتحقيق معهم، أقرّ الأول بتورطه في تسهيل أعمال الدعارة وتعاونه مع الثانية، كما اعترف بتأمين فتيات من شبكات دعارة أخرى تنشط في عدد من المناطق اللبنانية، يديرها الموقوفون الآخرون. كما كشف عن قيامه بخطف فتيات يعملن في مجال الدعارة لصالح تلك الشبكات، بغية ابتزازهن وفرض مبالغ مالية عليهن مقابل إطلاق سراحهن. إضافة إلى ذلك، أفاد بتعاطيه المخدّرات، وإطلاقه النار والتهديد، وبقيامه بتزوير بطاقة الهوية التي ضبطت بحوزته لاستخدامها من قبل إحدى الفتيات العاملات في مجال الدعارة.

أما الموقوفة الثانية، فقد اعترفت بما نسب اليها لجهة عملها في مجال تسهيل وممارسة الدعارة برفقة الأول، وتعاطي المخدرات.

فيما اعترف الثالث بإدارته شبكة دعارة كبيرة تنشط في محلة جونية، بينما صرّح الرابع انه على معرفة بعدد من الأفراد الذين يديرون هذه الشبكات. كما اعترف الأخير باستغلاله لأشخاص في مجال الدعارة، وبحيازته هوية مزورة.

اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ".