المرابطون: المرابطون عزت قيادة الجيش وأهل العرقوب باستشهاد آل كنعان‎

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في العرقوب، وقيادة الجيش اللبناني، باستشهاد المواطن محمد كنعان ونجله العريف وائل كنعان من لواء المشاة السابع، أبناء بلدة شبعا الصامدة، والتي نعتبرها في قلب الوطن اللبناني الحامية والمكرسة للثوابت اللبنانية، في الحرية والسيادة والكرامة الوطنية، ونذكر إن نفعت الذكرى أن هذا الإجرام والغدر اليهودي، الذي يمارس يومياً في العاصمة بيروت والجنوب اللبناني والبقاع، هو اعتداء آثم على كل اللبنانيين، وخاصة الذين يتبجحون بتسمية أنفسهم السياديون الجدد والقدامى، والرافعين لشعار 10452 كلم مربع، لنؤكد المؤكد لهم أن شبعا هي الأمتار التي يجب أن تصان وتحمى بكل الوسائل المتوفرة.