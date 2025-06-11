living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - العثور على هيكل عظمي في بحر جبيل!

11
JUNE
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مشهد صادم، عُثرعلى هيكل عظمي بشري في مياه البحر قرب ميناء جبيل. وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وعملت على سحب البقايا إلى الشاطئ، وسط ذهول المواطنين الذين تجمهروا في محيط المكان.

ووفق المعطيات الأولية، فإن ما عُثر عليه هو بقايا جثة متحللة بالكامل، عبارة عن هيكل عظمي شبه مكتمل مع بقايا ثياب ممزقة، ما يرجّح أن الجثة كانت في المياه منذ أكثر من شهرين.

وتشير التقديرات إلى أن الأسماك البحرية التهمت معظم الجسد، ولم تبقِ سوى العظام.

الجثة مجهولة الهوية تماماً، إذ لا تحمل أي مستندات أو أوراق ثبوتية، كما أن حالتها المتقدمة من التحلل جعلت التعرف إلى ملامحها أمراً مستحيلاً.

وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على البقايا ومحاولة تحديد هوية الضحية وظروف الوفاة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout