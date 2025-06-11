التيار الوطني الحر في تنورين: نستنكر القرار الصادر عن وزارة التربية باقفال ثانوية تنورين

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صدر عن التيار الوطني الحر في تنورين البيان التالي :

يستنكر التيار الوطني الحر في بلدة تنورين القرار الصادر عن وزارة التربية باقفال ثانوية تنورين والتي تشكل الصرح التربوي والتعليمي الرسمي في بلدة تنورين مما يهدد مستقبل ٨٨ طالبا بحجة ان المبنى قديم هو بحالة لترميم وتصليحات وهو مستأجر وتقرر نقل الطلاب الى ثانوية دوما الرسمية ، بينما هناك مبنى مجهز وحديث تم تسلمه من قبل وزارة التربية وهو ملك لها و مزود باحدث التجهيزات لاستقبال طلاب الثانوية مما يسهل على الطلاب سعيهم العلمي خاصة في ظروف الشتاء القاسية والتي تغمر الثلوج معظم طرقات البلدة . ان التيار الوطني الخر يهيب بالمسؤولين اخذ بعين الاعتبار مصلحة الشباب التنوري والعمل على اعتماد المبنى الجديد كمينى بديل ودائم .