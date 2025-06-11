هذا ما دار بين كتلة "الوفاء للمقاومة" ولودريان!

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استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي وذلك في مقر كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك.

وقد استعرض الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.



كما استعرض السيد لودريان الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

وقد أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل.