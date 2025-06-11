البستاني: إن إدراج لبنان على القائمة الرمادية تطور سلبي.. ولا نزال نضيع الوقت والفرص!

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غرّد النائب الدكتور فريد البستاني عبر منصة 'X' تعليقاُ على ادراج لبنان على القائمة المالية الرمادية.

"‏إن ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية الرماديّة تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني وخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الاموال .

بكلام آخر ، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩ .

الحل موجود وهو يتألف من التالي:

١- اعادة هيكلة المصارف وبالتالي اعادة الثقة الى القطاع المالي والمصرفي ، وهذه الثقة لن تعود الا من خلال وضع آلية محددة وواضحة وصريحة لحفظ وإعادة اموال المودعين.

٢- إجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

على الحكومة الإسراع بوضع خطتها للنهوض الاقتصادي التي تشمل هيكلة المصارف وإعادة اموال المودعين .

لا مجال للتسويف من قبل كل الجهات بعد اليوم .

كنت قد تقدمت بخطة متكاملة الى مجلس النواب منذ اكثر من ثلاثة أشهر ولم تعرض بعد للدراسة .

العمل الجدي يجب ان يبدأ ، كفى تضييع للوقت ، لبنان يحتضر."