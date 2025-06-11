البستاني: إن إدراج لبنان على القائمة الرمادية تطور سلبي.. ولا نزال نضيع الوقت والفرص!

غرّد النائب الدكتور فريد البستاني عبر منصة 'X' تعليقاُ على ادراج لبنان على القائمة المالية الرمادية.
"إن ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية الرماديّة تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني وخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الاموال .
بكلام آخر ، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩ .
الحل موجود وهو يتألف من التالي:
١- اعادة هيكلة المصارف وبالتالي اعادة الثقة الى القطاع المالي والمصرفي ، وهذه الثقة لن تعود الا من خلال وضع آلية محددة وواضحة وصريحة لحفظ وإعادة اموال المودعين.
٢- إجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
على الحكومة الإسراع بوضع خطتها للنهوض الاقتصادي التي تشمل هيكلة المصارف وإعادة اموال المودعين .
لا مجال للتسويف من قبل كل الجهات بعد اليوم .
كنت قد تقدمت بخطة متكاملة الى مجلس النواب منذ اكثر من ثلاثة أشهر ولم تعرض بعد للدراسة .
العمل الجدي يجب ان يبدأ ، كفى تضييع للوقت ، لبنان يحتضر."