بيانٌ من الأمن العام.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تقديم تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة عبر المراكز الحدودية البرية وفقاً لما يلي:

- الداخلون بصورة شرعية إعتباراً من تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤ وتخلفوا عن المغادرة ضمن المهلة الممنوحة لهم دون استيفاء أي رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم..

- الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة) دون استيفاء أي رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.

يعمل بهذا التدبير لغاية ١٥/٠٧/٢٠٢٥ ضمناً.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

www.general-security.gov.lb او مراجعة CALL CENTER على الرقم 1717".