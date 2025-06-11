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قتلوا شابًا بسبب إشكال.. هذا ما حصل!

11
JUNE
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 8-6-2025 وفي محلة القبة، تعرض الشاب (م. ه.، مواليد عام 2005، لبناني) للطعن بآلات حادة نتيجة أشكال حصل بينه وبين عدد من الأشخاص. نُقل الضحية على اثرها الى المستشفى بحالة حرجة، ثمّ فارق الحياة متأثراً بجراحه. وقد فرّ المتورطون الى جهة مجهولة. أدت هذه الجريمة الى توتر الوضع الامني في المحلة، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين.

على الفور، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.

بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في موقع حصول جريمة القتل. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المتورطَين الرئيسيَين، وهما الشقيقان:

  • خ. ص. (مواليد عام 1998، لبناني)
  • أ. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)

في أقل من ٢٤ ساعة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان اختبائهما داخل شقة في محلة القبة، حيث عملت إحدى دورياتها على مداهمة المكان وتوقيفهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما الى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين في الجريمة.

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