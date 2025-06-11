خاص: خلاف ترامب - ماسك هل يشمل لبنان؟!

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خاص tayyar.org -



يُترقّب مدى تأثّر لبنان بالخلاف الناشب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس شركة سبيكس إكس إيلون ماسك، وبمستقبل الاتفاق الذي يتيح إدخال خدمات ستارلينكس إلى السوق اللبنانية.



ويقول أحد المسؤولين المعنيين إن الإدارة الرئاسية الأميركية تحوّلت في فترة من الفترات، زمن شهر العسل بين الرجلين، إلى مسوّق رئيس لخدمة ستارلينكس، وهو الأمر الذي تمثّل في النشاط الذي خصّصته سفارة الولايات المتحدة للترويج التجاري لأهمية أن يكون لبنان من بين الدول التي تستفيد من ستارلينكس.



ويسأل: هل سيكون لبنان إحدى ساحات تصفية الحسابات والانتقام الذي لوّح به ترامب عقابا لماسك لتردي علاقتهما، فيطرأ تغيّر في سلوك السفارة حيال الاتفاق بين لبنان وستارلينكس؟