عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 حزيران 2025

الأخبار: خلافات حول المقاعد الشيعية تؤخر تعيينات مالية وقضائية
لودريان: الإصلاحات مدخل إلزامي للإعمار
أميركا- إيران: تفاوض تحت التهديد
الديار: الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجل
اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟
مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟
البناء: ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة | الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق | صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا
اللواء: إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام
لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل
النهار: بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل" و"حزب الله" لا يعترض
الجمهورية: تعيينات مالية ودبلوماسية خلال أيام
لبنان والأردن لتعزيز الأمن الدفاعي
l'orient le jour: Lettre ouverte à Joseph Aoun
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوف
وسط حديث عن «تقدُّم» بالمحادثات
الأنباء الكويتية: «ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين»
الرئيس اللبناني وملك الأردن يؤكدان رفضهما لمخططات تهجير الفلسطينيين