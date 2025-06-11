عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 حزيران 2025

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الأخبار: خلافات حول المقاعد الشيعية تؤخر تعيينات مالية وقضائية

لودريان: الإصلاحات مدخل إلزامي للإعمار

أميركا- إيران: تفاوض تحت التهديد

الديار: الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجل

اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟

مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟



البناء: ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة | الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق | صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا

اللواء: إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام

لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل



النهار: بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل" و"حزب الله" لا يعترض

الجمهورية: تعيينات مالية ودبلوماسية خلال أيام

لبنان والأردن لتعزيز الأمن الدفاعي



l'orient le jour: Lettre ouverte à Joseph Aoun



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوف

وسط حديث عن «تقدُّم» بالمحادثات



الأنباء الكويتية: «ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين»

الرئيس اللبناني وملك الأردن يؤكدان رفضهما لمخططات تهجير الفلسطينيين