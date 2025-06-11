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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 حزيران 2025

11
JUNE
2025
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الأخبار: خلافات حول المقاعد الشيعية تؤخر تعيينات مالية وقضائية
لودريان: الإصلاحات مدخل إلزامي للإعمار
أميركا- إيران: تفاوض تحت التهديد

 

 

 

الديار: الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجل
اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟
مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟

 

 


البناء: ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة | الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق | صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا

 

 

 

 

اللواء: إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام

لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل

 

 

 


النهار: بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل" و"حزب الله" لا يعترض

 

 

 

 

الجمهورية: تعيينات مالية ودبلوماسية خلال أيام
لبنان والأردن لتعزيز الأمن الدفاعي

 

 

 


l'orient le jour: Lettre ouverte à Joseph Aoun

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوف
وسط حديث عن «تقدُّم» بالمحادثات

 

 


الأنباء الكويتية: «ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين»
الرئيس اللبناني وملك الأردن يؤكدان رفضهما لمخططات تهجير الفلسطينيين

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