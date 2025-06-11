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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

اعترض سكان في الجنوب اللبناني تحركاً لقوات حفظ السلام الدولية المؤقتة (يونيفيل)، أمس، ثم تطور الموقف إلى تلاسن حاد تخلله إقدام شاب على صفع جندي في البعثة الدولية، ما دفع الجيش اللبناني إلى إرسال تعزيزات لتوقيف المتورطين في الاعتداء، وسط تنديد البعثة الأممية التي عدّت «استمرار استهداف» قواتها، «غير مقبول»، وتنديد الحكومة اللبنانية بالحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو تلاسناً بين السكان المحليين وجنود البعثة في منطقة دير قانون النهر (شمال شرقي مدينة صور)، وتبادل الجنود والسكان التدافع، قبل أن يصفع رجل مجهول جندياً من البعثة الفنلندية العاملة ضمن «يونيفيل».

وعلى الفور، وصلت دورية للجيش اللبناني إلى المكان، حيث أمّنت سلامة البعثة، وفضّت السكان المتجمهرين، ودفعت بتعزيزات لتوقيف المتورطين بالاعتداء على الجنود.

وانتشرت مقاطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً.



