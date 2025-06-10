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بالتفاصيل: ماذا حصل داخل فيلا في مشرف - الشوف؟

10
JUNE
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 25-05-2025، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولين أقدموا على الدخول، بواسطة الكسر والخلع، إلى فيلا عائدة لذويه فى محلّة المشرف- الشوف، وسرقوا خزنة حديديّة بداخلها مصاغًا ذهبيًا، ومجوهرات، ومبالغ مالية، مستغلّين غيابهم عن المنزل. وقد قدّرت قيمة المسروقات بحوالي /300/ ألف دولار أميركي.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى أنّ السرقة حصلت فجر تاريخ 23-05-2025، وتمكّنت من تحديد هوية السارقين، وهم كلّ من:

ع. غ. (مواليد عام 2001، لبناني)
م. د. (مواليد عام 2002، لبناني)
ت. ن. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتاريخ 27-05-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيفهم في محلّتي الحمرا وخلدة، وتم ضبط /3/ سيّارات: الأولى نوع “مرسيدس”، والثانية نوع “هيونداي”، والثالثة نوع “نيسان” وهي المستخدمة في عملية السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة من داخل الفيلا، وأنّهم اشتروا سيّارة “المرسيدس” المضبوطة، وسيّارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر”، من المبلغ المسروق، كما صرفوا قسمًا من الأموال لشراء المخدرات.

تمكنت دوريات الشعبة من ضبط “الرانج روفر”، كما تمّ استرجاع جزء من المسروقات، وهي عبارة عن: ليرة ذهبية، وسلسالين، و/4/ خواتم، ومبلغ مالي.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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