أول تعليق للشيخ عودي بعد الإعتداء عليه!

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بيان صادر عن الشيخ ياسر عودي :"





" عند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وأثناء خروج الشيخ ياسر عودي من مكتب سماحة السيد محمد حسين فضل الله الكائن في الضاحية الجنوبية - حارة حريك، أقدم شخص معروف في المنطقة على توقيفه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، مع توجيه الشتائم والإهانات.

إن الشيخ ياسر عودي، وإزاء هذا الاعتداء السافر وغير المبرر، يؤكد احتفاظه الكامل بحقه القانوني في الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطاً في هذا الاعتداء الجبان.

وفي هذا السياق، يتوجه الشياخ ياسر عودي بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل معه واطمأن إلى صحته وسلامته، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء.

الشيخ ياسر عودي."