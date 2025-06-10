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بالصور - باسيل استقبل وفداً من بلدية دير القمر في الشالوحي (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

10
JUNE
2025
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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر عام التيار في ميرنا الشالوحي وفداً من بلدية دير القمر برئاسة السيد ناجي جرمانوس ونائبة الرئيس شيرين نعمة، والأعضاء شيرين نعمة، رمزي بو رجيلي، بيتر معوض، ماريا لوندس، جورج موسى، كريستين حنين، شربل ناصيف، جاك بو ناصيف، كريستين حنين، جان يونس، جاد بو عبدو.
وشارك في اللقاء كل من النائب غسان عطالله والنائب فريد البستاني، نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، منسق قضاء الشوف مارك عون، منسق دير القمر عبدو زيادة، مسؤول البلديات في قضاء الشوف وليد صابر، والمهندس جوزيف رينو، السيدة ماري مادلين عون، والمحامي الياس عقل.
وشكر رئيس البلدية السيد ناجي جرمانوس رئيس التيار على دعمه في الإنتخابات البلدية والإختيارية وتمنى رئيس التيار للمجلس البلدي التوفيق لمّا فيه خير لدير القمر، مؤكدين على أهمية تعاون كافة القوى والفعاليات.

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