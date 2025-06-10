شيخُ يتعرّض للاعتداء بالضرب المبرّح في حارة حريك!

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أفادت معلومات أنّه تمّ الاعتداء على الشيخ ياسر عودة بالضرب في وضح النهار وأمام المواطنين، في حارة حريك من دون معرفة الأسباب.

وأصدر المحامي حسن عادل بزي، بوكالته عن الشيخ ياسر عودة، بياناً اعتبر فيه أنّ "ما قام به مختار الباشورة كامل شحرور هو محاولة قتل تحقيقاً لمآرب مشبوهة لا تخدم في هذه الظروف الا العدو الاسرائيلي وهو ما يوجب متابعة هذا الملف من هذه الخلفية".

وأضاف: "الجريمة النكراء أتت من مختار يتمتع بصفة رسمية وهو مؤتمن على تطبيق القانون وقد تبين أنه بالواقع مجرم يستحق أقسى العقوبات الرادعة".

وختم بالقول: "إننا نضع هذه الجريمة بعهدة السيد وزير الداخلية والقضاء المختص مؤكدين أنها لن تمر مرور الكرام وسيلاحق المسؤول عنها مع محرضيه وشركائه أياً كانوا".