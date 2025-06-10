living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة- مرشح سابق يتعرّض لإطلاق نار في البقاع!

10
JUNE
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرض المرشح السابق عن لائحة الإصلاح والإنماء المهندس إبراهيم خليل إلى إطلاق نار في بلدة بوارج من قبل أحد أقاربه، بحسب ما أفادت "الجديد".

وفي السياق أصدرت لائحة الإصلاح والإنماء بياناً جاء فيه: "في سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في بلدتنا بوارج، أُصيب صباح اليوم المرشح المهندس إبراهيم خليل جبر إثر تعرضه لاعتداء مسلح جبان من قبل أحد الموتورين، في ظل ظروف أمنية هشة وتراخٍ واضح في المعالجة الميدانية من قبل الجهات المختصة.. إن ما جرى اليوم لا يمكن فصله عن أجواء التحريض والتجييش والإستفزازات التي سادت مرحلة ما بعد الانتخابات، والتي استُبيحت خلالها القوانين والأعراف، وتم غض النظر عن ممارسات خطيرة تهدد السلم الأهلي."

أضاف البيان: "نحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يُحرّض، أو يتغاضى، أو يغطي مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون، وندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق كل من يثبت تورطه، مباشرة أو تحريضًا أو تواطؤًا مناشدين فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد جوزاف عون شخصيا بسيادة القانون على الجميع وهذا عهدنا بفخامته محذرين من فتنة لا تحمد عقباها".

وتابع: "إن هذا الاعتداء يجب  أن لا يمرّ دون محاسبة، وإن صمت الدولة أو تردّدها سيُفسر على أنه تخلٍ عن مسؤولياتها الدستورية. إننا إذ نطمئن الجميع أن حالة المهندس إبراهيم الصحية مستقرة حاليًا، وهو يتلقى العناية الطبية اللازمة في المستشفى. ندعو أهلنا في بوارج إلى ضبط النفس ووأد الفتنة والوعي الكامل وعدم الانجرار خلف أية محاولات استفزازية، مع التأكيد على أن الرد على هذا الاعتداء يجب أن يكون قانونيًا وشعبيًا في آنٍ معًا، من خلال الضغط السلمي باتجاه تسليم الفاعلين ومحاسبتهم فورًا."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout