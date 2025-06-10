العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

A + A -

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة مسنّة (في العقد الثامن من العمر تقريبّا)، عُثِرَ عليها تائهة في محلة كورنيش النهر، وهي لا تحمل أي أوراق ثبوتية، كما لا تذكر مكان إقامتها أو اسم أي من أقاربها، وتدعى حسب اقوالها حمدية حسين عكنجي.

لذلك، يرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن ذويها، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، بغية اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.