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انتخاب رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان رئيسًا لاتحاد بلديات قضاء زحلة ورئيس بلدية شتوره ميشال المطران نائبًا له

تم انتخاب رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان رئيسًا لاتحاد بلديات قضاء زحلة، ورئيس بلدية شتوره ميشال المطران نائبًا للرئيس، وذلك لمدة ثلاث سنوات. جرت العملية الانتخابية بإشراف رئيس قسم المحافظة، السيد وسيم شهوان، والمحررة غريس سرور.

كما تم انتخاب رئيس بلدية قب إلياس -وادي الدلم صلاح طالب رئيسا لاتحاد بلديات البقاع الأوسط ورئيس بلدية المريجات إيلي بشعلاني نائبا لرئيس الاتحاد.



يذكر أن القوات اللبنانية فشلت في الوصول إلى رئاسة اتحاد بلديات قضاء زحلة، بعد محاولات حثيثة لنوابها ومسؤوليها، الأمر الذي دفع رئيس بلدية زحلة سليم غزالة إلى اعلان العزوف عن الترشح