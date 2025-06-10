خاص - قاسم هاشم لـtayyar.org: التعرض لليونيفيل مرفوض... وفكرة سحبها ليست أميركية

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أكد النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن التعرض لليونيفيل مرفوض من الجميع، مستذكراً ما سبق وصرح عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة عدم المس باليونيفيل، قائلاً "إن هذا أمر مفروغ منه".

وقال هاشم في تصريح خاص لtayyar.org إن ما حصل من إشكال قد يكون عابراً ومتلفتاً وناتجاً عن تداعيات العدوان الإسرائيلي. وأكد أن فكرة انسحاب قوات اليونيفيل إسرائيلية بامتياز وليست أميركية، وذلك لكي تبقى إسرائيل متفلتة وخارج أي رقابة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية نفت أي دور لها في هذا الإطار. ورأى أنَّ هناك خشية من محاولات للزج باليونيفيل مع اقتراب مرحلة التجديد للوصول إلى مناخ متوتر وغير طبيعي في العلاقة مع الأهالي، داعياً إلى التنبه من هذه المحاولات والتفاهم مع قوات "اليونيفيل".

ولفت هاشم إلى أن العلاقة بين أهالي الجنوب و"اليونيفيل" تاريخية منذ العام 1978 وتجاوزت الحدود الرسمية لتصل إلى حد التزاوج والقرابة.