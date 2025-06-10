living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - قاسم هاشم لـtayyar.org: التعرض لليونيفيل مرفوض... وفكرة سحبها ليست أميركية

10
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن التعرض لليونيفيل مرفوض من الجميع، مستذكراً ما سبق وصرح عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة عدم المس باليونيفيل، قائلاً "إن هذا أمر مفروغ منه".

وقال هاشم في تصريح خاص لtayyar.org إن ما حصل من إشكال قد يكون عابراً ومتلفتاً وناتجاً عن تداعيات العدوان الإسرائيلي. وأكد أن فكرة انسحاب قوات اليونيفيل إسرائيلية بامتياز وليست أميركية، وذلك لكي تبقى إسرائيل متفلتة وخارج أي رقابة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية نفت أي دور لها في هذا الإطار. ورأى أنَّ هناك خشية من محاولات للزج باليونيفيل مع اقتراب مرحلة التجديد للوصول إلى مناخ متوتر وغير طبيعي في العلاقة مع الأهالي، داعياً إلى التنبه من هذه المحاولات والتفاهم مع قوات "اليونيفيل".

ولفت هاشم إلى أن العلاقة بين أهالي الجنوب و"اليونيفيل" تاريخية منذ العام 1978 وتجاوزت الحدود الرسمية لتصل إلى حد التزاوج والقرابة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout