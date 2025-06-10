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قتله بعدّة طلقات نارية في أنحاء متفرّقة من جسده.. هذا ما حلّ به!

10
JUNE
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

   بتاريخ 05- 06- 2025، أقدم المدعو:

  • ع. م. (مواليد عام 1990، لبناني)

على إطلاق النار من مسدّس حربي باتجاه (م. ن. مواليد العام 1986، لبناني)، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما أثناء تواجدهما داخل منزل الأخير في محلّة التل/ طرابلس. وقد أصيب الضحية بعدّة طلقات نارية في أنحاء متفرّقة من جسده، فتمّ نقله إلى أحد المستشفيات بحالة حرجة، ثم ما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجراحه، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

   وبنتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت شعبة المعلومات، في أقل من ساعتين على وقوع الجريمة، من تحديد مكان تواجد القاتل في محلّة شارع الثقافة، حيث عملت إحدى دورياتها على إلقاء القبض عليه.

 وفي خلال عملية التوقيف، حاول الفرار ومقاومة عناصر الدورية، ما اضطرهم إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء وتمت السيطرة عليه وتوقيفه. بتفتيشه، عثر بحوزته على مسدّسَين حربيَّين مع ممشطَين و/27/ طلقة نارية صالحة للاستعمال.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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