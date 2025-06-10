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الحرارة إلى ارتفاع!

10
JUNE
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية، بينما تنخفض فوق الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع ضباب كثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من يوم الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29،  زحلة بين 16 و 32 درجة.

-تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم الخميس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الثلاثاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

-الأربعاء:
غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية بينما تنخفض فوق الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع ضباب كثيف على المرتفعات.

-الخميس:
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة .

-الجمعة:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين:  60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  24 درجة.
-الضغط الجوي:   758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,26
-ساعة غروب الشمس: 19,48

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