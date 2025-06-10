الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في الجنوب

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يشير مرجع دبلوماسي لـ«البناء» إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الأميركيين والفرنسيين أنه لن ينسحب من النقاط الخمس في الجنوب حتى إشعار آخر.

ويُرجح خبراء ومحللون في الشؤون العسكرية أن يوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية والأمنية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وربما في بيروت، لكنهم يستبعدون اجتياحاً إسرائيلياً برياً للجنوب لأسباب عدة أولها غياب الحاجة للتقدّم البري في ظل الإمكانات التكنولوجية والاستخبارية والعسكرية ولتفادي الإنزلاق إلى مواجهة مكلفة بشرياً في ظل التخبط والانهيار المعنوي وضعف القدرة داخل الجيش الإسرائيلي.

ويلفت الخبراء لـ«البناء» إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن بقاء سلاح مع حزب الله سوف يعود إلى بناء قوته من جديد وتهديد الأمن الإسرائيلي بعد سنوات، لذلك تحاول «إسرائيل» الاستفادة من فرصة الظروف الدولية والإقليمية وموازين القوى الجديدة للقضاء على حزب الله أو نزع سلاحه الثقيل بالحد الأدنى.



وأفادت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ«البناء» إلى أن الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع لجنة الإشراف الدولية ومع واشنطن وباريس بشأن العدوان الإسرائيلي لم تثمر، بسبب التعنت الإسرائيلي، حيث أبلغت الرئاسة الأولى الأميركيين بأن الجيش اللبناني تحقق من المباني المهدّدة وفق إنذارات العدو، ولم يجد أي سلاح أو صواريخ وفق زعم الاحتلال، لكن الأميركيين ابلغوا لبنان بأن إسرائيل لم تقتنع وتريد استهداف المباني وعلى الجيش اللبناني الإخلاء فوراً.

كما لفتت أوساط السراي الحكومي لـ«البناء» إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أجرى اتصالات مكثفة بالأميركيين والفرنسيين للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها والانسحاب من الجنوب، على أن يقوم رئيس الحكومة بعدة خطوات بعد عطلة العيد.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة لن يألو جهداً باتجاه المجتمع الدولي والأميركيين للضغط على «إسرائيل لوقف العدوان على الضاحية ولبنان».