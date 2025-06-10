حركة المطار: ارتفاع ملحوظ في أعداد الركاب

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على صعيد حركة الوافدين الى لبنان، شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب الذين استخدموا هذا المرفق الحيوي الهام خلال شهر أيار الفائت، لا سيما لجهة الوافدين الى لبنان، والذين قارب عددهم 300 ألف وافد، «هذا العدد يعتبر الأعلى الذي يسجل في شهر أيار منذ العام 2019، وهذا الأمر يبشر بالخير وبأن أعداد الوافدين الى لبنان سترتفع توالياً مع بدء فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي في معظم دول الخارج، وبالتالي بدء الإجازات الصيفية» وفق بيان المطار.



كما سجل شهر أيار الفائت ارتفاعاً في حركة الطيران ورحلات شركات الطيران المستخدمة حالياً المطار.