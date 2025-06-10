عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025

الأخبار: "اليونيفيل" محل تخمينات... وتوم باراك يتولى ملف لبنان
الشيباني إلى بيروت: زيارة الملفات الصعبة
إيران لإسرائيل: النووي بالنووي
النهار: ترقّب التحركات الفرنسية والأميركية حيال لبنان... التهويل بـ"إنهاء" اليونيفيل حلقة تصعيدية جديدة
الجمهورية: السلاح الفلسطيني يصطدم بالتعقيدات
التمديد لـ "اليونيفيل" تحت الاختبار
اللواء: لبنان حضر باتصال ترامب - نتنياهو.. ومخاطر التصعيد الإسرائيلي تتفاقم
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البناء: ترامب بحث مع نتنياهو خطورة عقدة التخصيب مع إيران… والمفاوضات الخميس | غروسي: قصف النووي الإسرائيلي وامتلاك سلاح نوويّ ردّ إيران على أي حرب | احتجاز سفينة مادلين في اشدود… وقافلة الصمود المغاربيّة بقيادة تونسية إلى ليبيا
الديار: «اليونيفيل» مادة للابتزاز... و3 لاءات لرئيس الجمهورية
لا تعويل على زيارة لودريان... ولا مواعيد للاميركيين
حركة المطار مُمتازة... ومُؤتمر استطلاعي للاعمار اليوم
?l'orient le jour: Mandat de la Finul : les États-Unis (et Israël) vont-ils siffler la fin de la partie
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الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة: جوعى ومسلحون استولوا على معظم الطحين المنقول لغزة
الأنباء الكويتية: سكان الضاحية نقلوا حاجيات إلى أمكنة آمنة وآخرون «إلى الصيفية»
مرجع عسكري لـ «الأنباء»: دور لبري في التهدئة مع المجتمع الدولي