عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025

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الأخبار: "اليونيفيل" محل تخمينات... وتوم باراك يتولى ملف لبنان

الشيباني إلى بيروت: زيارة الملفات الصعبة

إيران لإسرائيل: النووي بالنووي



النهار: ترقّب التحركات الفرنسية والأميركية حيال لبنان... التهويل بـ"إنهاء" اليونيفيل حلقة تصعيدية جديدة

الجمهورية: السلاح الفلسطيني يصطدم بالتعقيدات

التمديد لـ "اليونيفيل" تحت الاختبار

اللواء: لبنان حضر باتصال ترامب - نتنياهو.. ومخاطر التصعيد الإسرائيلي تتفاقم

عون يلتقي الملك عبدالله.. ولودريان يبدأ مهمة جديدة والتمديد لليونيفيل أبرز المواضيع





البناء: ترامب بحث مع نتنياهو خطورة عقدة التخصيب مع إيران… والمفاوضات الخميس | غروسي: قصف النووي الإسرائيلي وامتلاك سلاح نوويّ ردّ إيران على أي حرب | احتجاز سفينة مادلين في اشدود… وقافلة الصمود المغاربيّة بقيادة تونسية إلى ليبيا

الديار: «اليونيفيل» مادة للابتزاز... و3 لاءات لرئيس الجمهورية

لا تعويل على زيارة لودريان... ولا مواعيد للاميركيين

حركة المطار مُمتازة... ومُؤتمر استطلاعي للاعمار اليوم

?l'orient le jour: Mandat de la Finul : les États-Unis (et Israël) vont-ils siffler la fin de la partie

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة: جوعى ومسلحون استولوا على معظم الطحين المنقول لغزة

الأنباء الكويتية: سكان الضاحية نقلوا حاجيات إلى أمكنة آمنة وآخرون «إلى الصيفية»

مرجع عسكري لـ «الأنباء»: دور لبري في التهدئة مع المجتمع الدولي