أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

ازدهر سوق الدولار في الاسابيع الماضية نظراً لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، مقابل طلب غير مسبوق على الليرة اللبنانية..



غمز

يظهر رعايا عرب في التجمعات السياحية في بيروت والمحافظات، كطلائع عودة فعلية إلى ربوع لبنان للسياحة والاصطياف..

همس

تخشى مصادر دبلوماسية من تطرُّف أميركي في ما خصَّ مستقبل «اليونيفيل» الذي يشكل انعكاساً مباشراً لما يُرسم للبنان في بعض الدوائر الدولية!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تدعو جهات دبلوماسية أوروبية إلى متابعة التصعيد بين طهران وتل أبيب بحذر وسط مخاوف من انفجار مواجهة وشيكة تستفيد فيها تل أبيب من الانسداد التفاوضيّ حول تخصيب اليورانيوم بين طهران وواشنطن من جهة، وظهور مواقف غربية مساندة لواشنطن عبر الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية تضع إيران في دائرة الاتهام بنوايا غامضة وراء التخصيب المرتفع وتخزين اليورانيوم المخصّب بما يقترب من حد الاتهام بوجود برنامج غير سلميّ، وترى في التقارير التي ترجّح التصعيد احتمال أن يؤدي الوضع الداخلي في كيان الاحتلال سواء لجهة مخاطر حلّ الكنيست أو الفشل في إحداث اختراق عسكري في غزة إلى دفع بنيامين نتنياهو نحو المغامرة والهروب إلى الحرب، بينما تتمثل عناصر الكبح بقدرة إيران على الرد والقلق الأميركي من أن يتضمّن الردّ إشعال حرب وإعلان الذهاب إلى امتلاك سلاح نوويّ. وهنا تحضر الضربة الأمنيّة الإيرانيّة الاستخباريّة التي كشف عنها مؤخراً كسبب للتريّث في أي مغامرة.

كواليس

يقول مصدر أمني إن قرار الجيش اللبناني بالتلويح بوقف التنسيق مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار رداً على رفض جيش الاحتلال الاستجابة لطلب وقف الاعتداءات والالتزام بالاتفاق لجهة إبلاغ لجنة المراقبة وتوليّ الجيش اللبناني التحقق من صحة المزاعم الإسرائيلية قد فعل فعله في إعادة ضبط الموقف الإسرائيلي، رغم بعض الصراخ الذي أصدره سياسيّون لبنانيّون تحت شعار أن القرار ملك مجلس الوزراء وأن لا صلاحيّة للجيش باتخاذه، ويضيف المصدر وعندما لجأ الاحتلال إلى الرهان على تحريك قوات اليونيفيل من دون الجيش واجهت مشاكل ميدانيّة مع الأهالي في الجنوب ما يعني تعطيل آلية الاتفاق جنوب نهر الليطاني حيث لا تستطيع قوات الاحتلال الاعتماد على قواها الذاتيّة إلا في المناطق الحدودية وحيث تريد توجيه رسائل سياسية اكثر من السعي وفعالية الإجراءات، ووضع المصدر التطورات الأخيرة في أعمال التفتيش من الجيش اللبناني في إطار هذا التحول.