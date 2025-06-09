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حزب الله أدان بشدّة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو بالاستيلاء على السفينة "مادلين"

9
JUNE
2025
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صدر عن حزب الله البيان التالي:

يُدين حزب الله بشدّة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الصهيوني بالاستيلاء على السفينة "مادلين" في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى قطاع غزة المحاصر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

إنّ إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها.

وإذ يعبّر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة الكيان المحتل على عدوانه المتواصل وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفك الحصار عنها.

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