مطار بيروت يسجّل أعلى عدد وافدين في أيار منذ الـ2019!

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شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إرتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب الذين استخدموا هذا المرفق الحيوي الهام خلال شهر أيار الفائت، لا سيما لجهة الوافدين الى لبنان، والذين قارب عددهم 300 ألف وافد، وهذا العدد يعتبر الأعلى الذي يسجل في شهر أيار منذ العام 2019، وهذا الأمر يبشر بالخير وبأن أعداد الوافدين الى لبنان سترتفع توالياً مع بدء فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي في معظم دول الخارج، وبالتالي بدء الإجازات الصيفية.

كما سجل شهر أيار الفائت إرتفاعاً في حركة الطيران ورحلات شركات الطيران المستخدمة حالياً المطار.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر أيار 2025 على الشكل التالي:

المسافرون:

ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر أيار 2025 بنسبة 10,26 بالمئة عما كان عليه في العام السابق 2024، وبلغ مجموع الركاب في الشهر الخامس من العام الجاري 560 ألفاً و50 راكباً ( مقابل 507 آلاف و892 راكباً في أيار 2024 )، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 12 بالمئة وسجل 299 ألفاً و700 راكب، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 8,37 بالمئة وسجل 260 ألفاً و322 راكباً.

أما ركاب الترانزيت فاستمر منخفضاً وسجل فقط 28 راكباً (بتراجع 86,66 بالمئة).

ومع انتهاء الشهر الخامس من العام 2025 يصبح مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية أيار الفائت مليونين و409 آلاف و387 راكباً مقابل مليونين و292 ألفاً و764 راكباً في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 اي بزيادة بلغت 5 بالمئة.

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أيار الفائت 4607 رحلات بزيادة 7,28 بالمئة عن أيار 2024.

فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 7,11 بالمئة وسجل 2304 رحلات، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 7,46 بالمئة وسجل 2303 رحلات.