بعد رفضها عرض مسلسل "رفيق".. بهاء الحريري لـ نازك: للتوقّف عن المتاجرة بهذه القضية!

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أفاد المكتب الاعلامي لبهاء الحريري في بيان، أنه “على ضوء قرار قناة MTV اللبنانية عرض مسلسل “رفيق”، الذي يتناول سيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تم التواصل بين المنتج والمخرج نديم مهنا وبهاء الحريري، للبحث في موضوع عرض وإيقاف المسلسل وتفاصيل العمل.

وعبّر بهاء الحريري خلال الاتصال عن دعمه الكامل لعرض المسلسل، معتبراً أن “سيرة الرئيس الشهيد تُشكل جزءاً من الذاكرة الوطنية، وأن العمل لا يخص جهة واحدة فقط، بل يعني جميع اللبنانيين الذين يؤمنون بمسيرة الرئيس الحريري ورسالته الوطنية”.

واعتبر انه “لا يحق لنازك عودة بأي شكل من الأشكال رفض عرض المسلسل أو اللجوء للقضاء للفصل في الموضوع”.

كما ذكّر بخطوة نازك عودة غير المبررة ببيعها قصر قريطم والتخلي عن إرث الشهيد رفيق الحريري، معتبراً ذلك “كافياً لتتوقف عن المتاجرة بهذه القضية، رافضاً “رفضاً قاطعاً تدخل القضاء في الموضوع واتخاذ أي قرار لعدم عرض العمل”، مشدداً على أن “توثيق سيرة الرئيس رفيق الحريري من خلال عمل فني هو واجب وطني وتاريخي، ويجب أن يكون متاحا للناس وللرأي العام، وفاءً لما قدّمه للبنان من دور ريادي وتاريخي”.