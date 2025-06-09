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احباط عمليات احتيال بـ"الدولار المجمّد" وتوقيف متورطين

9
JUNE
2025
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وضمن إطار الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة تلك الجرائم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن قيام عصابة بترويج لما يسمى بـ "الدولار المجمد" عبر موقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "المحيط للصيرفة"، بحيث يعرض أفرادها أموالا بسعر أدنى من قيمة الدولار الرسمي. وبعد أن يحددوا موعدا مع الضحية في مناطق مختلفة، يعمدون إلى سلبه أمواله ويفرون إلى جهة مجهولة. وقد وقع ضحية تلك العمليات الاحتيالية العديد من المواطنين.

على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها عناصر المجموعة الخاصة، تم رصد سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" عائدة للعصابة. وبالجرم المشهود، في أثناء تنفيذهم إحدى هذه العمليات في محلة الضبية، وخلال محاولة إلقاء القبض عليهم، بادروا إلى إطلاق النار باتجاه الدورية، ما اضطر العناصر إلى الرد بالمثل، فلاذوا بعدها بالفرار تاركين السيارة والأموال المسلوبة.

بنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد هويتي اثنين من أفراد العصابة، وهما كل من: م. م. (مواليد العام 1985، لبناني)، ه. م. (مواليد العام 1999، لبناني)، خلال المراقبة والتعقب، ألقي القبض عليهما في زحلة ورياق.

وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على مسدسين حربيَّين ومبلغ مالي.

وبالتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة".

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