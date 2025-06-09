"قرار عاجل" من شرطة لوس أنجلوس في وسط المدينة

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أعلنت السلطات الأميركية، أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله بات منطقة "تجمع غير قانوني"، بعد ثالث يوم على التوالي من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.

واندلعت الاشتباكات على خلفية الإجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص الهجرة في المنطقة.

وكتبت شرطة لوس أنجلوس، على منصة "إكس" في الساعات الأولى من صباح الإثنين:"عليكم مغادرة المنطقة فورا".

وخلال مطلع الأسبوع الجاري ألقت السلطات القبض على 56 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة، بحسب ما ورد في تقارير شرطية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن قائد الشرطة جيم ماكدونيل القول، إن "عدد الاعتقالات حتى الآن لا يذكر بالمقارنة مع ما سيحدث لاحقا".

وكانت التوترات قد تصاعدت، أمس الأحد، بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية والمثيرة للجدل التي أصدرها ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق، وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.