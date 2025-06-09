مروحة اتصالات تبدأ بوصول لودريان

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الأنباء الكويتية: تبدو الساحة اللبنانية امام مروحة اتصالات تبدأ بوصول الموفد الفرنسي جان - إيف لو دريان الذي سيثير في لقاءاته مع المسؤولين جملة ملفات تتعلق بالاصلاح، إلى القرار 1701، وصولا إلى مؤتمر دعم لبنان الذي تنوي فرنسا عقده في أكتوبر المقبل، ما لم يتأجل مجددا للمرة الثالثة نتيجة عدم تحقق خطوات كافية على طريق الاصلاح.

كما يتوقع ان يتبلور الموقف الاميركي لجهة من سيتولى التنسيق مع لبنان بعد سحب الملف من الموفدة مورغان اورتاغوس.

وتبقى الانظار مشدودة نحو التحركات السياسية للمسؤولين اللبنانيين وخصوصا مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية ومشروع الدولتين الذي يعقد بين 17 و20 الجاري.

وسيتوجه الرئيس نواف سلام في 16 الجاري إلى نيويورك لتمثيل لبنان في المؤتمر.