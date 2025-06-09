النهار: انهاء عمليات اليونيفيل؟

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم تبعث تطورات الجنوب في الساعات الأخيرة إلا على التخوف والتوجس نظرا إلى تواصل عمليات التعرض والاعتراض لدوريات اليونيفيل من قبل ما يسمّى "الأهالي" الذين يحركهم "حزب الله " في مناطق سيطرته.

وفي هذا السياق تمّ امس إعتراض دورية لليونيفيل في وادي الحجير بينما كانت تقوم بأعمال تفتيش بدون مواكبة الجيش اللبناني وحضرت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال.

والأخطر ان الاستهداف لليونيفيل صار يجمع الأعداء أي الحزب وإسرائيل وسط غموض يكتنف موقف اميركا.

اذ ان معلومات إسرائيلية أفادت امس ان الولايات المتحدة وإسرائيل قرّرتا إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وفق تقرير لصحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية.

وتقول الصحيفة: « انضمت إسرائيل إلى الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية، والذي يقضي بإنهاء عمل القوة الدولية بعد 47 عاماً من انتشارها في المنطقة».

وكانت قوة اليونيفيل قد أنشئت عام 1978 بعد عملية الليطاني، لكنها بحسب الرواية الإسرائيلية لم تنجح فعلياً في منع تسليح الجماعات «الإرهابية» في المنطقة طوال هذه السنوات.

وترغب الولايات المتحدة في تقليص التكاليف المترتبة على تشغيل هذه القوة، في حين ترى إسرائيل أن التنسيق القائم مع الجيش اللبناني أصبح فعالاً إلى درجة تجعل وجود اليونيفيل غير ضروري.

ومن المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال شهر آب المقبل، دائما بحسب «يسرائيل هيوم».



غير ان متحدثا باسم الخارجية الأميركية اكد لاحقا ان التقارير التي تتحدث عن ان الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على انهاء عمليات اليونيفيل غير صحيحة وقال ان هناك محادثات جارية بشأن التجديد للقوات الدولية وهذه التقارير غير صحيحة.