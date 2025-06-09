تضارب حول المستهدف بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق: موفق محمد-

تضاربت الأنباء حول المستهدف بغارة إسرائيلية على ريف دمشق، أمس، فبينما قال الجيش الإسرائيلي، إنه وجَّه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة «حماس» الفلسطينية في قرية مزرعة بيت جن، في ريف دمشق الغربي، أكّد محمد أبو عسّاف، أحد وجهاء القرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المستهدَف بالضربة الجوية هو الشاب أنس عبّود (28 عاماً)، المقاتل السابق في فصائل الثورة السورية.

وقال أبو عسّاف إن الصاروخ أصاب سيارة عبّود، بينما كان رفقة أحد أقاربه على الطريق الرئيسية في البلدة، فدُمّرت المركبة وأُسعف المصاب إلى أحد المشافي، وهو في حال حرجة.

وشدّد المصدر على أنه «لا وجود لـ(حماس) في مزرعة بيت جن، ولا أي عناصر تابعة لميليشيات إيرانية أو حزب الله... ولم نسمح يوماً بدخولهم إلى القرية»، واصفاً الضربة الإسرائيلية بأنها «عمل إجرامي».