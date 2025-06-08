غادة عون: أقر قانون استعادة الاموال المتأتية عن الفساد هل طبق؟

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كتبت القاضية غادة عون: لا يجب البحث باي قانون ان متعلق بالفجوة المالية او بإعادة هيكلة المصارف دون اولا إعادة الاموال المتأتية عن الفساد ، على الحاكم كريم سعيد أن يبين مصير ال٨ مليار $ في قضية اوبتيموم ،وعلى المصارف إعادة مبلغ ال٣ مليار $ الذين حولتهم بعض المصارف الى الخارج في عز الازمة،و مبلغ الاربع مليار $ المجهولي المصدر الذين حولتهم شركة مكتف،والمليار$ الذي حولهم مصرف سوسيتيه جنرال في اوج الازمة بواسطة مكتف.ما تخلوهم يضحكوا عليكم يا مودعين بإصدار القوانين.لان لا نية في التطبيق والبرهان، أقر قانون استعادة الاموال المتأتية عن الفساد هل طبق؟؟؟؟. او هل جرت اقله محاولة جدية لتطبيقه .يا حضرة الحكومة يجب البدء من هنا يا مودعين ما تقبلوا اقل من هذا السقف.