living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشييع الشهيد فضل عباس عيسى في حومين التحتا

8
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شيع "حزب الله" وأهالي بلدة حومين التحتا الشهيد فضل عباس عيسى الذي قضى في معركة "أولي البأس"، فانطلق موكب التشييع من أمام منزله، تقدمه حملة الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات "المقاومة الإسلامية" والأكاليل والفرقة الموسيقية ل"كشافة الإمام المهدي" وفرق كشفية، وشارك فيه عضو قيادة منطقة جبل عامل الشيخ أحمد مراد، مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، رئيس بلدية حومين التحتا أحمد نجم وممثلون عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفاعليات.

جاب الموكب شوارع البلدة وصولا الى ساحتها الرئيسية حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة. كما تحدث مراد عن مزايا الشهداء، معاهدا "المضي وكل الشرفاء في هذه الأمة على هذا الطريق والتمسك بقضية فلسطين حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة".

أمّ الصلاة على الجثمان الشيخ هاني بلوط، ليوارى بعد ذلك في الثرى في روضة الشهداء في البلدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout