"مزحة" تثير الهلع في السكسكية!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن بلدة السكسكية في قضاء صور، شهدت حالة من الاستنفار الأمني والتوتر، عقب تلقي أحد المنازل اتصالًا هاتفيًا يحمل تهديدًا غامضًا، ما أثار القلق بين سكان البلدة.

وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها فور ورود البلاغ، لتتضح لاحقًا مفاجأة غير متوقعة: مصدر التهديد لم يكن سوى "مزحة ثقيلة" أطلقها أحد الأشخاص على سبيل الدعابة مع صديقه.

ورغم أن الحادثة لم تحمل طابعًا جديًا، إلا أنها أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تعيشها المنطقة مؤخرًا. وقد دعا عدد من السكان إلى ضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة من يقوم بمثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ"اللامسؤولة" لما تسببه من قلق واضطراب في صفوف المواطنين.