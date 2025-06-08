living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلبلة في مطار بيروت بعد إلغاء رحلة... وهذا ما حصل!

8
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهد مطار بيروت الدولي بلبلة اليوم الأحد بعد إلغاء رحلة الخطوط التركية إلى إسطنبول لأسباب تقنية، ما أثار استياء الركاب وتركهم في حالة من الانتظار.

وفي توضيح لما حصل، أشار رئيس المطار أمين جابر إلى أن “رحلة على الخطوط التركية وقبل موعد الإقلاع، تبيّن وجود عطل على الطائرة ولا يمكنها متابعة الرحلة وتحتاج إلى قطعة غيار وهذا أمر طبيعي ويحصل أحياناً”.

 

وأضاف لـ”النهار”: “تم إعادة الحقائب للركاب وتعديل موعد الرحلة إلى المساء بانتظار إحضار قطعة الغيار من مركز الشركة في إسطنبول، ولم تحصل أي فوضى كما يتم التداول، وجرى تأمين الركاب وفقاً لكل حالة كما يجري عادة”.

 

إلى ذلك، روت المواطنة ميرا عبدالله ما حصل معهم، وقالت لـ”النهار”: “انتظرنا أكثر من ساعة في الطائرة إلى أن أبلغونا بوجود عطل تقني وغادرنا الطائرة”.

 

ولفتت إلى أن كان هناك عدم أجوبة على أسئلة كثيرة عن الطائرة وجدولة الرحلة إلا أن لم تكن هناك أجوبة كافية عن ما حصل

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout