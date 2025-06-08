جريصاتي في يوم شهداء القضاء: تبقى ذكرى من استشهد على قوس العدالة لا تفارقنا وهي ملأى بالعبر والآمال

A + A -

كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر حسابه في "إكس": "في يوم شهداء القضاء الذي أقر رسميًا أثناء ولايتي في وزارة العدل باقتراح نبيل من سيدة من قضاة بلادي، أتقدم من كل قضاة لبنان بأسمى مشاعر التقدير وهم يجهدون في اداء رسالة العدالة في ظروف معيشية قاسية وبمعرض ملفات حساسة وصادمة للرأي العام.

أتمنى عليكم ألا تأبهوا، كما عهدتكم للضغوط التي تمارس عليكم من كل حدب وصوب وممن يكيل لكم الاتهام بأن منكم من يقصر أو يرتكب، ذلك أن آلية مساءلتكم مسلكيا وجزائيا محددة وواضحة في القانون. وتبقى ذكرى من استشهد منكم على قوس العدالة أو بمعرض الرسالة، لا تفارقنا وهي ملأى بالعبر والآمال".