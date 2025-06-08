كيف هي حالة الطقس غدًا الاثنين؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم، الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تكون فوق معدلاتها في الداخل

وعلى الجبال، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تتاثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إجمالا وضباب على المرتفعات أحيانا، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تتشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل.

الثلاثاء: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأربعاء: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا خلال النهار، وجنوبية شرقية ليً، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و90 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,47