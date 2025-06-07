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مقدمة نشرة الOTV المسائية:

ماذا تريدون بعد؟

دعما دوليا اخذتم، احاطة عربية حصّلتم، ضربة قاسية لحزب الله ورثتم، سقوطا لنظام بشار الاسد حصدتم، المناصب الرسمية العليا في الدولة نلتم، والتيار الوطني الحر الذي بالتعطيل اتهمتم، اصبح خارج الحكومة.

فماذا تريدون بعد؟ ولماذا تكادون تحتفلون بمرور نصف عام على وصولكم الى السلطة، ولم تنجزوا شيئا يذكر؟

ماذا تريدون بعد لترغموا اسرائيل على الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، ولتطبقوا القرار 1701 بشكل كامل؟

ماذا تريدون بعد لتقفلوا باب الاشكالات على الحدود مع سوريا، ولتفتحوا بوابة الحدود امام النازحين ليعودوا؟

ماذا تريدون بعد لتنهوا السلاح الفلسطيني في المخيمات كما خارجها، بدل ان تمهدوا لانجاز شكلي، حده الاقصى سحب جزء من السلاح وابقاء امن المخيمات بأيد فلسطينية؟

ماذا تريدون بعد لتكسروا حلقة الفساد المفرغة وتنطلقوا في الاصلاح وتأتوا بالدعم والمساعدات لينهض الاقتصاد وينتعش الوضع المالي؟

حقا، ماذا تريدون بعد؟

كل الشعب يسألكم، بقدر الآمال التي علقها عليكم ولا يزال، عسى الا يخيب امله من جديد…