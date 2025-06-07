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وزارة الإعلام تحذّر من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال

7
JUNE
2025
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صدر عن وزارة الإعلام البيان التالي: 

"بيان تحذيري صادر عن وزارة الإعلام - الجمهورية اللبنانية:

إلى جميع المواطنين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين الكرام،

تحذّر وزارة الإعلام من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أي ذريعة كانت.

يُعدّ هذا النوع من التفاعل خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي والامتناع عن التواصل معه، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها.

كذلك، تُهيب وزارة الاعلام بالمواطنين الكرام توخّي الحذر والتنبّه لبعض الأخبار الكاذبة التي تنتشر في مثل هذا التوقيت المشبوه وأحياناً كثيرة من حسابات وهمية، إضافةً الى رسائل صوتية "مجهولة" المصدر تؤجج خطاب الكراهية والتحريض بين اللبنانيين.
وعليه يرجى التأكد من مصادر الاخبار وعدم مشاركة أي خبر أو رسائل صوتية من دون التأكد من هوية مطلقيها وأهدافها.

وأخيراً، ندعو الجميع إلى توخي الحذر والتزام المسؤولية الوطنية في كل ما يتم تداوله أو التفاعل معه عبر المنصات الرقمية، حفاظاً على السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا."

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