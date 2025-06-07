"كيف تبدو حركة الوافدين"... مدير عام الطيران المدني يكشف ما حصل ليلة الاعتداء على الضاحية

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قال مدير عام الطيران المدني امين جابر في حديث مع الاعلامية جويل بويونس ضمن برنامج "حوار اليوم" على شاشة الOTV

أن عدد الوافدين الى المطار بازدياد متواصل وليلة الاعتداءات على الضاحية ليلة الخميس كان هناك ١٥ الف وافد و٩٠ رحلة وحصل تأثير بسيط عبر الغاء رحلة واحدة

كما توقع جابر ارتفاعا متواصلا بحركة الوافدين فاية شركة طيران لم تلغ رحلاتها امس او اليوم ولا تعديل حصل على الحجوزات

واشار في جديثه ان المطار يستقبل حاليا ١٢ رحلة يوميا من الامارات وشركة الطيران الشرق الاوسط تنقل حاليا ركاب من مناطق بالسعودية على امل ان يعود الشركات السعودية لمواصلة رحلاتها الى لبنان قريبا