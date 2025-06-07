عين الاميركان "حمراء" من الرئيس عون!... يعقوبيان "تفضح" القوات: ما حدا اعترض على ضريبة البنزين!

A + A -

قالت النائب بولا يعقوبيان في حديث مع الاعلامية جويل بويونس ضمن برنامج حوار اليوم على شاشة الOTV

أنه لم يسجل اي تحفظ من قبل اي وزير على موضوع زيادة الرسوم على المحروقات باستثناء وزير حزب الله والباقي كلو مشي

واضافت بموضوع المحروقات انه تم وضع سلام امام حالة انه ليس هناك اي مصدر الا رفع المحروقات ولم يكن يريد ان يرفض اي مساعدة للعكسر

يعقوبيان كشفت أن هناك اتهام لاورتاغوس بانها كانت تسرب للاسرائيليين ما يجري بالتفاوض الايراني الاميركي

كما اشارت الى انها تلقت اتصالا غاضبا من ستيف ويتكوف حول مسائل عدة جزء منها هذا الملف

أما عن علاقة الرئيس عون بالولايات المتحدة فكشفت يعقوبيان لأن عين واشنطن التي كانت داعمة جدا لوصول عون للرئاسة باتت اليوم حمراء منه وهو يتصرف على قاعدة الامر لي والقرار لي لدرجة انه عين وزير لحزب الله لملف اعادة الاعمار والمطلوب منه صرامة وحسم اكبر بملف السلاح وان يلاقي سلام