اليكم جديد ملف الأدوية المزوّرة...!

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أفادت قناة "الجديد"، بأن مكتب مكافحة الجرائم المالية أوقف مواطنًا على خلفية تورّطه في ملف الأدوية المزوّرة. يُذكر أنّ في 2 حزيران الحالي، أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن "توقيف محمد خليل شقيق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى اثنين من تجار الأدوية، وذلك داخل مكتب مكافحة الجرائم المالية. وأوضحت أن "خليل ومن توقيفهم معه خضعوا للتحقيق طيلة ساعات النهار وسط ضغوطات كبيرة لتركهم، وقرار التوقيف اتى بناء لاشارة المدعي العام المالي بالانابة القاضية دورا الخازن في ملف تهريب أدوية مزورة"، كانت قد كشفت عنه قناة "الجديد" سابقًا. وعلى اثر ذلك، أشار النائب علي حسن خليل، في تصريح له، إلى أنّه "فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضيّة".