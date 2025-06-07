لاعب كرة سلة لبناني يمثل منتخب الجزائر... اليكم القصة!

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تداول محبّو كرة السلة اللبنانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بموافقة اللاعب اللبناني الأصل مارفين سركيس على تمثيل المنتخب الجزائري لكرة السلة، مستفيداً من جنسية والدته الجزائرية إلى جانب الجنسيتيْن اللبنانية والفرنسية اللتين يحملُهما.

وكان سركيس قد برز في البطولات الجامعية الفرنسية، قبل أن يخوض تجربة مع نادي الشانفيل اللبناني،

وفي إطار التحضيرات للمنافسات المقبلة، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة السلة عن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للرجال بين 18 و26 حزيران الجاري في العاصمة الجزائرية. وسيشرف على المعسكر المدير الفني علي بوزيان، الذي تولّى المهمة في آذار الماضي، ويعاونه كل من رضا هاشمي، ومنعم عون، والمعد البدني مهدي داتو سعدي، وأخصائي العلاج الفيزيائي إسلام ديدوش.

ويأمل بوزيان، اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 47 عاماً، أن يتمكن من إعادة المنتخب إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الجزائر لم تُشارك في بطولة أفروباسكت منذ نسخة عام 2015 التي أُقيمت في تونس.

وقد وجّه الجهاز الفني الدعوة إلى 20 لاعباً للمشاركة في هذا المعسكر، يتقدمهم مارفين سركيس، إلى جانب كل من:

هنة عبد الحق (وداد بوفاريك)، غزالة تومي (نادي إيفرو فرنسا)، سدود شكيب (سطاولي)، مراحي رمزي (مولودية الجزائر)، رياض واست (بريطانيا)، حمدي ريان (نصر حسين داي)، حرات محمد (الإمارات)، معطوب زكريا (سطاولي)، غزول تهامي (مولودية الجزائر)، بوسعد محمد (سطاولي)، لبويز ندير (كامبير فرنسا)، متيجي قدور (وداد بوفاريك)، بن صالح أمين (سطاولي)، مراحي لعموري (اتحاد الجزائر)، بريكي سفيان (سان شاموند فرنسا)، كوب مصعب (اتحاد البلدية)، شبل أسامة (وداد بوفاريك)، بن زعيم سيد علي (الرويبة)، وزيتون رابح (وداد بوفاريك).

وتبقى أبرز إنجازات المنتخب الجزائري للرجال في كرة السلة، إحراز الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للأمم عام 2001، والتأهّل إلى بطولة العالم 2002 في إنديانابوليس بالولايات المتحدة، إلى جانب التتويج بلقب البطولة العربية عام 2005.

في ضوء هذه التطورات، تُعَدّ مشاركة مارفين سركيس مع الجزائر محطة لافتة في مسيرته، وتُسلّط الضوء على انفتاح الاتحادات الوطنية على الكفاءات الموزّعة في الشتات، ضمن استراتيجية بناء منتخب تنافسي يعيد أمجاد كرة السلة الجزائرية.